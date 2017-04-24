Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray için bu sezon çalkantılı, sıkıntılı ve ‘derbider’ geçiyor. Sarı-kırmızılı takım sezon içindeki teknik adam değişikliğinden (Riekerink-Tudor) sonra da istediğini bulamadı ve elindeki en büyük hedef olan lig ikinciliğini artık ateşe attı. Devler Ligi için dün çok önemli bir fırsatı harcayan Cimbom bu sezon derbileri kazanamamasıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 2010/11’den bu yana ilk defa bir sezonu derbi kazanamadan bitirmiş oldu. Aslan ligin ilk yarısında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Trabzonspor’a TT Arena’da 1-0, Başakşehir’e de 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe’ye ise Kadıköy’de 2-0’lık skorla boyun eğdi. Süper Lig’in 2. yarısında da derbi maçlarında şanssızlığını kıramayan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye 1-0, Trabzonspor’a 2-0, Başakşehir’e de 4-0 mağlup oldu. Böylece bir zamanların rakibine kök söktüren Aslan’ı 8 büyük maçtan sadece 1 puan çıkarabildi, 23 puan kaybetti.

Taraftar çöktü kaldı

Bu arada ligin 23. haftasında göreve başlayan Igor Tudor yönetiminde söz konusu takımlara karşı birer maç oynayan Galatasaray, bu müsabakaları gol atmadan kaybetti. G.Saray taraftarı Josef’in golü ve hakemin bitiş düdüğüyle birlikte büyük şok yaşadı. Çoğu taraftar TT Arena’nın tribünlerine yığılıp kaldı. Gözyaşı dökenler, öfkeler birbirine karıştı.