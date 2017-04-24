Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski hakem, futbol yorumcusu Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından programın açılışını, 90'ların korku filmi fenomeni Chucky bebekle yaptı.

Canlı yayındaki bu ilginç anlarda programdaki KJ daha ilginçti. "Ahmet Çakar kaybolan oğlu Chucky ile buluştu" alt yazısı ile birlikte görüntüler sosyal medyada geceye damga vurdu.

'Babam ve Oğlum' film müziği eşliğinde yapılan yayında Ahmet Çakar, Chucky'nin saçlarını öperken gözyaşlarına hakim olamadı.

'İlk işim yarın sabahtan itibaren seni Galatasaray Spor Kulübü'ne yazdırıp, seni Galatasaray'a başkan yapacağım oğlum' diyen Çakar stüdyoda kahkaha tufanı kopardı.

Chucky'nin saçlarını tarayan ve 'Yarın üye olsan 15-20 sene sonra Galatasaray'a başkan olursun Chucky' ifadelerini kullanan Çakar'ın bu görüntüleri paylaşım rekorları kırarken twitter'da trend topic oldu.

Eski hakem, futbol yorumcusu Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından programın açılışını, 90'ların korku filmi fenomeni Chucky bebekle yaptı.