Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor'da Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın'ın istifa etmesi ile teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile prensipte anlaşma sağlandı. Bugün kente gelen tecrübeli hoca, Kulüp Başkanı Erol Bedir ile bir toplantı yapacak. Görüşme olumlu geçtiği takdirde Mesut Bakkal, sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü olacak.

Daha önce TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un teknik direktörlüğü görevini yürüten Mesut Bakkal, anlaşma sağlanırsa kariyerinde ilk defa Kayserispor'u çalıştıracak.