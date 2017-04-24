Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Türk Telekom Arena’da karşı karşıya geldiği derbiyi, sarı-lacivertliler, Josef de Souza’nın 90 artı 1’de attığı kafa golüyle 1-0 kazandı. Eski Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, derbiye ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Josef’in attığı kafa golünün yanı sıra, sarı-kırmızılılarla 2011 yılında TT Arena’da oynanan ilk derbide attığı kafa golü anını paylaşan Alex, fotoğrafa “Dejavu” notunu düştü.
Alex’ten derbi paylaşımı: Dejavu
24.04.2017 - 16:16 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin efsane Brezilyalısı Alex de Souza, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Etiketler : alex,
467483 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467483.aspx
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28
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5
13
30
40
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10
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45
51
-6
34
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9
6
13
26
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33
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28
7
6
15
36
51
-15
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7
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6
7
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29
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