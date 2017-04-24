Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından 90+1'de gelen Josef de Souza golüyle 1-0 galip ayrılırken, maç içinde Galatasaray'ın önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadığı anın ardından Volkan Demirel ve Garry Rodrigues arasında ilginç bir diyalog yaşandı.



RODRIGUEZ'İN ŞUTUNU VOLKAN KURTARDI

71. dakikada Sneijder'in ceza sahasına gönderdiği ara pasında sağ çaprazdan içeri giren ve Volkan Demirel'le karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunu tecrübeli kaleci kurtardı.

Fanatik'in haberine göre; pozisyonun ardından iki oyuncu da karşı karşıya yerde kalırken, Rodrigues golü kaçırmanın verdiği üzüntüyle "Neden?" diye bağırdı.



"ÇÜNKÜ BEN BURADAYIM"

Bu sözleri duyan Volkan ise ona "Çünkü ben buradayım" şeklinde iki kez karşılık verdi. Daha sonra iki oyuncu da birbirlerinin yerden kalkmasına yardım ederek, oyuna devam ettiler.