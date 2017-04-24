Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, kimyasal silah kullanımına ilişkin ABD'nin Suriye'ye yeni yaptırımlar uygulayacağını dile getirdi.



Munchin, bugün yaptığı açıklamada, "Herhangi bir işlemle kimyasal silah kullanımını tolere etmeyeceğiz ve Esad rejimini kabul edilemez davranışlarından dolayı sorumlu tutmaya niyetliyiz" dedi.



271 KİŞİ KARA LİSTEYE ALINDI

ABD ayrıca, Esad rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları gerekçesiyle Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde çalışan 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı.



YAPTIRIMLAR KİMYASAL SALDIRIYLA BAŞLADI

Suriye'ye karşı yaptırımlar, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki rejim güçlerine ait hava üssünü vurması üzerine uygulanmaya başladı.



Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin 4 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırı sonucu 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, 500'den fazla sivil ise yaralanmıştı.