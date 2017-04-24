Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Arena’da Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan Adanaspor’da Teknik Sorumlu Eyüp Arın maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyunu zevkli hale getirmek için sahaya çıktıklarını söyleyen Arın, “Çok güzel bir söz var; hayat geriye doğru hatırlanır ama ileriye doğru yaşanır. Kendi durumumuzu zevkli hale getirmek için sahaya çıktık. Ben bir altyapı sorumlusu olarak çıktığım bu maçta 10 tane yabancıyla oynadım. Bu durum benim adıma üzüntü verici. Ancak şartlar bunu gerektirdi. Bu kadar coşkulu taraftarın önünde bu kadar kafa kafaya oynayan takımımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“6 HAFTAYI EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRMELİYİZ”

Gollerde pozisyon hatası yaptıklarını söyleyen Arın, “Pozisyon hatası yaptığımız 1 ve 2. golde bu kadar üst düzey oyunculara karşı hata yapınca gol yiyorsunuz. 3. golde de adam paylaşımı sorunu yaşadık. Bu coşkulu taraftarın önünde böyle güzel bir oyun oynadığımız için mutluyum. Maçın hakemi de çok iyiydi. Oyunu durdurmadı ve akışını devam ettirdi” dedi.

Arın, matematiksel olarak şanslarının devam ettiği sürece ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “10 yabancıyı sahaya sürmek kendi adıma üzüntü vericiydi. Şartlar bunu gerektiriyor. Deneyimlilerle çok maç oynayanları bu maçta sahaya süreceğimi söylemiştim. Ama bundan sonra kendi planlarımız doğrultusunda çaba sarf edeceğiz. Ama 6 haftayı en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.