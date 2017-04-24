Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Oyunsal olarak baktığımızda Beşiktaş'la kafa kafa oynadık." diyen Eyüp Arın, "Bunu Beşiktaş'ın yorgunluğuna mı yoksa bizim durumumuzdan dolayı rakibimizin konsantrasyon eksikliğine mi bağlamak lazım. Bulunduğumuz yeri keyifli hale getirmek için oyunu çirkinleştirmeden oynamaya çalıştık." dedi.

Yedikleri 3 golün 2 tanesinin pozisyon hatasından geldiğini kaydeden Arın, "Diğer golde de adam kaçırdık. Beşiktaş'la coşkulu bir taraftarın önünde kafa kafaya oynamak zor. Oyuncularımı ayrıca kutluyorum. Beşiktaş'ı. zorlu bir maçın ardından bizi yenmesinden dolayı onları kutluyorum. Kaliteli oyuncalara sahipler. Maçın hakemi de iyi bir yönetim gösterdi. Onu da tebrik ediyorum.' diye konuştu.

"10 YABANCI KENDİ ADIMA ÜZÜNTÜ VERİCİYDİ"

Matematiksel olarak ligde kalma şanslarının devam ettiği sürece ellerinden geleni yapacaklarını belirten Arın, “10 yabancıyı sahaya sürmek kendi adıma üzüntü vericiydi. Şartlar bunu gerektiriyor. Deneyimlilerle çok maç oynayanları bu maçta sahaya süreceğimi söylemiştim. Ama bundan sonra kendi planlarımız doğrultusunda çaba sarf edeceğiz. Ama 6 haftayı en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.