Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adanaspor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Aboubakar, "Sağlam bir karakter ortaya koyduk. 3 puan moral açısından çok önemliydi. Taraftarların desteğiyle de bunu başardık. Yaptığımız işten gurur duyuyoruz." dedi.

Gelecek hafta oynayacakları en yakın rakipleri Medipol Başakşehir karşılaşması için de konuşan Kamerunlu, "Konsantrasyonumuzu çok yüksek tutup kendi oyunumuzu oynamalıyız. 7 puan avantaj sağlayacak. Kaliteli bir takımız. Başakşehir de iyi takım, ancak biz kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Güzel olan da iyi hazırlanmak için yeterli zamanımız olacak." ifadelerini kullandı.