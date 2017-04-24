Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği formasıyla 2 kez gol sevinci yaşayan ve geçen sezon siyah-beyazlı takıma transfer olan Tosic, 2 sezonluk Beşiktaş kariyerinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Tosic, maç sonunda taraftarlara üçlü çektirdi.

Beşiktaş'ta iki sezonda kendi kalesine 3 gol atma şansızlığı yaşayan Tosic, bu sefer rakip fileleri havalandırmayı başardı.

TOLGAY ARSLAN'DAN 2 ASİST

Beşiktaş'ta ilk 11'de görev alan Tolgay Arslan, orta sahada başarılı bir performans sergiledi.

Takımını hücumlarda iyi organize eden Tolgay, Aboubakar ve Talisca'nın gollerinde asistleri yapan oyuncu oldu.