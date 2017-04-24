Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adanaspor maçının Lyon karşılaşmasının ardından kendisi ve takım için çok önemli olduğunu söyleyen Tosic, "Lyon maçında penaltı kaçırdıktan sonra 2 gün gözüme uyku girmedi. Bugün çok önemliydi. Şimdi önümüzde çok önemli Başakşehir maçı var." dedi.

"Lyon maçından sonraki 3 gün benim için zor geçti." diyen Tosic, "Bu galibiyet beni de takımı da rahattlattı. Önümüzde 6 maç kaldı. Çok çalışmalıyız ve güçlü kalmalıyız. Bu periyotta önümüzdeki 2 maç çok önemli." diye konuştu.

Bu arada maç sonrası taraftarlar Tosic'i tribüne çağırdı, galibiyet üçlüsünü başarılı savunma oyuncusu yaptı.