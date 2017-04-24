Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Arena'da Adanaspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, ligde halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi olarak dikkat çekiyor.

Ligde en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'e 7 puan fark atan Beşiktaş, aynı zamanda evinde de en uzun süredir kaybetmeyen takım durumunda. Şenol Güneş'in öğrencileri, Vodafone Arena'daki 24 karşılaşmada 21 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

LİGDE ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Beşiktaş, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, daha sonra yaptığı 3 karşılaşmada 9 puan topladı. Gençlerbirliği'ni evinde 3-0 yenen ve Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş, Adanaspor'a da sahasında 3-2 üstünlük sağladı.

Beşiktaş, bu 3 maçta toplam 10 gol atmayı başardı.