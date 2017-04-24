Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Benim için çok önemli bir maçtı." diyen Tolgay Arslan, "Uzun zamandır oynamadım. Kendimi hazır tuttum. Takıma da yardım etmek istedim. Elimden geleni yaptım. Zor maç olacaktı. Lyon'da 120 dakika koştuk çalıştık. Maalesef penaltılarla elendik. Bizim için bugün farkı açmak çok önemliydi. Zor maç oldu ama 3 puanı aldık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. " dedi.

Lyon maçının Adanaspor maçına etki ettiğini söyleyen Tolgay, "Herkes finale gitmek istedi. Bu sene çok büyük şansımız vardı. Maalesef olmadı. Ama yorgunduk. Bu maçta da 2. ve 3. golu balamadık. Bulsaydık daha farklı olabilirdi. Golü de yedik. Farkı açamadık. Ama sonuçta galip geldik ve 7 puanlık farkı kaçtık." ifadelerini kullandı.