Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardemir Karabükspor, resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Önlerinde hem Ziraat Türkiye Kupası maçlarının olması hem de şampiyonluk yarışında oldukları bir dönemde eyleme karışan futbolcular hakkında aldıkları karar için kendilerin kutluyor, Türk Futbol ailesine örnek davranış olması açısından olumlu buluyoruz. Hep birlikte temiz ve şiddetten uzak saygı, sevgi ve hoşgörünün olduğu bir lig dileklerimizle” ifadelerine yer verdi.