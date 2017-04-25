Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli Volkan Demirel 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemele mücadelesinde İstanbul'da oynanan Kazakistan maçı öncesinde, ısındığı sırada bir taraftarın küfürlü tacizine maruz kalmış ve eldivenlerini fırlatıp stadı terk etmişti. İşte o maçtan bugüne kadar geçen süre içinde Volkan Demirel'e yaptığı bu disiplinsiz davranışından ötürü milli takım kapıları kapanmıştı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Ağzı ile kuş tutsa" Fenerbahçe'nin file bekçisini milli takıma çağırmadı.



GÖZLER PFDK'DA

Çaykur Rizespor maçından sonra takım arkadaşları, Emre Belözoğlu, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'la birlikte bir ulusul televizyonun muhabirlerine fiili saldırının içine karışan Volkan Babacan da adaşı Volkan Demirel ile aynı kaderi paylaşma sınırına kadar geldi. PFDK'ya 44.'üncü maddenin yer aldığı saldırı hükmü nedeniyle tedbirli olarak sevk edilen Volkan Babacan 5- ila 10 maç arası bir ceza alırsa kalan lig maçlarında oynayamayacak. Bu durumda 11 Haziran'da yapılacak Kosova maçına çağrılmama riskini de beraberinde getirecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in iki dudağı arasında olan bu karar için PFDK vereceği karar etkili olacak.



HARUN TEKİN VE ONUR KIVRAK ÖNE ÇIKIYOR

Terim'in bugüne kadar çalıştığı kulüpler ve milli takımda disiplini ön planda tutması Volkan Babacan'ı milli takıma çağırmama yönünde etkili olacak en büyük faktör. Başakşehir'in file bekçisi eğer çağrılmazsa Kosova maçı için öne çıkan iki aday kaleci ise Trabzonsporlu Onur Kıvrak ile Bursasporlu Harun Tekin. (Vatan)