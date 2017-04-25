Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde çalışma yaptı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilliler daha sonra top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünü ise futbolcular fizik-kondisyon çalışmasıyla tamamladı. Sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyen forvet oyuncusu Vagner Love, Brezilya’dan özel fizyoterapistini Alanya’ya getirterek özel bir programla takımdan ayrı çalıştı. Fizyoterapisti eşliğinde özel antrenman yapan Vagner Love, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ayrıca eşi doğum yapan Guerrier izin alarak idmana katılmadı.

“İNİŞLİ ÇIKIŞLI PERFORMANS SERGİLEDİK”

İdmanda konuşan Georgios Tzavellas, belli bir aşama kaydettiklerini söyledi. Tzavellas, ”Lige çok iyi başlayamadık belki ama, daha doğrusu takım olarak benden önce ligin ilk yarısında çok iyi başlayamadı takım. İnişli çıkışlı performans sergiledik. Ben tabii ikinci yarıda geldim. Hocamızın da gelmesiyle takım belli aşamalar kaydetti. Basamakları üst üste geçtik. Farklı bir kalitemiz, mevcut bir kalitemiz var. Bulunduğumuz yerin üstünde bir kalitemiz var. Umarım önümüzdeki maçları alıp üst sıralara yerleşeceğiz” dedi.

’Alanyaspor’u neden tercih ettiniz’ sorusuna yanıt veren Tzavellas, ”Mutlaka sizin de mesleğinizde öyledir. Mesela sizi bir firmadan isterler ve karşınızdaki insanın sizi ne kadar istediğini, onun enerjisinden anlayabilirsiniz. Ben PAOK’la sözleşmemi feshettim. Çünkü orada birtakım problemler yaşadım. Sözleşmemi feshettikten sonra özellikle ülkemden ve ülke dışından birçok teklif aldık. Ama buradan kulüp başkanımız ne kadar istekli olduğunu ne kadar pozitif enerjisi olduğunu hissettiğim anda buraya gelmeyi tercih ettim” diye konuştu.

“MAÇLARDA ÜST SIRALARI HEDEFLİYORUZ”

Bir gazetecinin ‘hırçın yapın ile göze çarpıyorsun’ sorusuna da cevap veren Tzavellas şöyle konuştu:

Futbolcu sahada elinden geleni ve gücünü vermek zorunda. Ama benim düşüncem aynı zamanda enerjisini de katmak zorunda. Dediğiniz gibi bu takımda da böyle bir enerjiye ihtiyaç vardı. Ben sahada olduğum vakit hem gücümü hem enerjimi sahaya yansıtmak isterim. Çünkü belli bir kalitemiz var ve bu kalitemiz bu sıralarda olmayı hak etmiyor kesinlikle. Bundan sonraki kalan maçlarda üst sıraları hedefliyoruz ve önümüzdeki sezon için daha iyi bir yerde mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.