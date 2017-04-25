Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid'de iki sezon çalışan Capello, El Clasico'yu İtalya'da yorumladı: "Ramos'a kırmızı kart doğru. Bernabeu'daki El Clasico'larda belli Madrid oyuncuları Messi'yi sakatlamaya çıkar. Cristiano büyük futbolcu, ama Messi bir dahi. Bu maçta daha önce hiç görmediğimiz şeyler yaptı."



İtalyan teknik direktör Fabio Capello, son El Clasico'yu İtalya'da Fox Sports'a yorumladı. 1996-97 ve 2006-07 sezonlarında Real Madrid'de çalışmış olmasına karşın Real Madrid'li futbolcuları çok sert eleştiren ünlü futbol adamı, "Sergio Ramos'a çıkan doğrudan kırmızı kart doğru... Messi'nin akciğerlerine doğru bakın. Ramos'un hareketi adli suç. Santiago Bernabeu Stadı'ndaki El Clasico'larda belli futbolcular, Messi'yi sakatlamaya çıkıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

MESSİ-RONALDO KIYASLAMASI

Messi ile Ronaldo'yu kıyaslarken Barcelona'nın Arjantinli yıldızını farklı bir yere koyan Capello, "Cristiano büyük futbolcu ama Messi bir dahi. Arjantinli futbolcunun yaptıkları inanılmaz. Adeta tek eliyle bütün takımı taşıdı. Cristiano, çok iyi bir golcü. Messi ise takımının Bernabeu'daki galibiyetinde kilit rol oynadı. Bernabeu'da tanık olduğum Messi'nin yaptıklarını bugüne kadar hiç görmemiştim" diye konuştu.

REAL MADRİD HALA AVANTAJLI AMA...

Capello, La Liga'da şampiyonluk yarışını da değerlendirdi: "El Clasico öncesine göre çok daha ortada bir şampiyonluk yarışı var. Ama ben hala Real Madrid'in avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yine de iki tane takımdan çok şeyler talep edecek Şampiyonlar Ligi yarı final maçı oynayacaklar. Bununla da baş etmeleri gerekecek."