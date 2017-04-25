Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona’dan kadrosuna kattığı Adriano Correia, siyah-beyazlıların en istikralı oyuncularından biri oldu.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de takımına tecrübesiyle önemli katkı sağlayan Brezilyalı savunmacı, 39 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 32’sine ilk 11’de başlayan Adriano, 4 asist’in yanı sıra 2 de gol attı. Deneyimli savunmacı bu sezon ortaya koyduğu performans ile kariyerinin en istikrarlı ikinci dönemine imza attı.

32 yaşındaki oyuncu 39 maç oynadığı böyle bir sezonu uzun yıllardır yaşamamıştı. Kariyerinde Coritiba, Sevilla ve Barcelona formaları giyen Adriano, en istikralı dönemini 2005-2006 sezonunda Sevilla’da geçirdi.

O sezon İspanyol ekibi adına 46 maçta görev yapan ve 6 gol atan Brezilyalı futbolcu, 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında Barcelona formasını 38’er maçta giymişti.

Brezilyalı sol bek Barcelona’da geçirdiği geçen sezon ise 18 maçta görev yaparken, 1 gol 2 asistlik performans göstermişti.