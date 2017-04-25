Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Igor Tudor'un geleceği tartışmaya açıldı. Sarı kırmızılı yönetim, şampiyonluk yarışından uzaklaşılmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılma olasılığının zora sokulmasını da endişeyle izliyor. Bazı yöneticiler, Igor Tudor ile önümüzdeki sezona başlanmasının doğru olmayacağı görüşünde. Ancak Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gelecek sezonda da Tudor'un takımın başında olacağını ifade etmişti.

Jan Olde Riekerink görevden ayrıldığında zirve ile aradaki puan farkı 5'ti. Şu an puan farkının 15'e çıkması; ayrıca Tudor'un Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye kaybetmesi yönetim nezdindeki kredini azaltmış durumda.

Yönetimin, mayıs ayında ligdeki sıralamaya göre Tudor hakkında ayrılık kararı verme olasılığı bulunuyor. Dursun Özbek, istikrar için Hırvat çalıştırıcıya şans verilmesi gerektiğini savunsa da yönetimin bir bölümü önümüzdeki sezon yapılanmasının daha tecrübeli bir teknik adam ile gerçekleştirilmesi fikrinde birleşiyor.