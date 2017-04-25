Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı da olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesinde düzenlenen "Ahilik" paneline katılarak, gençlere tecrübelerini anlattı.

Usta, gençlere bilginin, çalışmanın, rekabetin, kendini keşfetmenin, kalitenin ve başarının önemi hakkında tavsiye ve bilgilendirmede bulunarak, Trabzonspor'daki çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Yönetime seçildikleri dönemde Trabzonspor'un itibar sorununun olduğunu anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Seçildiğimiz dönemde öyle bir Trabzonspor bulduk ki itibar sorunu had safhada olan, verdiği sözleri yerine getiremeyen. Sakın ola hayatta verdiğiniz sözleri yerine getirmekle ilgili bile bile hata yapmayın. Bedelini çok ağır ödersiniz. Aldığı oyuncuların parasını zamanında ödeyemeyen... Esnaf, sanatkar olarak düşünelim, aldığı malın bedelini ödemeyen, çalıştırdığınız işçinin parasını ödememişsiniz, futbolcunun parasını ödememişsiniz, yemesi içmesi için et almışsınız, kıyma almışsınız... Parasını ödememişsiniz ve büyük bir ekonomik çöküntü içerisinde itibar sorunu en üst düzeyde olan, bir arada takım halinde bulunması gereken her bireyin, 'ben bu yuvadan bir an önce gitsem de yeni bir dünyaya düşsem, kurtulsam' dediği bir ortam."

"Şükür artık tünelin ucunda ışığı gördük"

Sürecin zorlukları hakkında da değerlendirmede bulunan Usta, Trabzonspor'un bu gününe de dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Şükür artık tünelin ucunda ışığı gördük. Özetle yaptığımız bir şey var, takım olduk. Hani size dedim ya kaliteli insanların bir arada olduğu iyi bir organizasyon yakaladıysanız ve hesap kitabınızı biliyorsanız başarılı olacaksınız. İşte Trabzonspor bugün nihayet oralara geldi. Göğsümüzü kabartarak Trabzonspor'un geleceğini, bugünden çok ama çok daha parlak olacağını ve tabii size bir hayaliniz var mı dediğimde bir beyefendi şunu söyledi, 'benim bir hayalim yok ama Trabzonspor adına hayalim var. Yeniden şampiyonluklar'. Evet biz bu bilinçle, bu kararlılıkla ne yaptığımızı bildiğimiz sürece, Trabzonspor'un çok ama çok daha başarılı yerlere geleceğini ve sizlere birlikte bu genç nesille birlikte daha nice şampiyonluklar yaşayacağını, buradan inanarak ifade etmek istiyorum. "