Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turunun üçüncü maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

Serinin ilk iki karşılaşmasını dış sahada oynayan yeşil-siyahlı ekip, deplasmandan saha avantajını alarak gelmeyi başardı. Madrid'deki ilk maçta İspanyol temsilcisine 83-75 yenilen Darüşşafaka Doğuş, ikinci karşılaşmayı 84-80 kazanarak seriyi 1-1 beraberliğe getirmeyi bildi.

Darüşşafaka Doğuş ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.15'te Volkswagen Arena'da yapılacak ve beIN Sports 2 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yeşil-siyahlı takım, üçüncü karşılaşmayı kazanırsa seride 2-1 öne geçecek.