Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride kalan iki sezonda Madrid ve Berlin’de düzenlenen Euroleague Final Four’da boy gösteren Fenerbahçe, Yunan ekibi Panathinaikos’u play-off serisinde 3-0 ile süpürerek üst üste üçüncü kez Final Four’a katılmaya hak kazandı.

ÜST ÜSTE ÜÇ FİNAL FOUR YAPAN İLK TÜRK TAKIMI

Zeljko Obradovic yönetimindeki dördüncü sezonda üçüncü kez Avrupa basketbolunun zirvesindeki son dört takım arasına kalan sarı lacivertliler, Anadolu Efes’in rekorunu da ele geçirdi.

1999-2000 sezonunda Euroleague ve 2000-2001 sezonunda Suproleague’de Final Four oynayan Anadolu Efes söz konusu iki sezonu da üçüncü sırada tamamlamıştı.

EUROLEAGUE TARİHİNE GEÇTİ

Normal sezonu beşinci sırada bitiren Fenerbahçe, seriye saha avantajıyla başlayan Panathinaikos'u süpürerek Euroleague tarihinde bir ilke imza attı. Play-off serilerinde 5 maç uygulamasının başladığı günden beri, saha dezavantajıyla seriye başlayan bir takım ilk kez rakibini süpürerek Final-Four sevincini kendi seyircisi önünde yaşadı.