Taktik dehası, karakteri ve kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunda kendine ayrı bir yer edinen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe’nin başında üçüncü kez Euroleague Final Four’una kaldı ve kariyerindeki Final Four sayısını da 16’ya çıkardı. Euroleague kariyerindeki 22. sezonu yaşayan ve 8 kez şampiyonluk kupasını kaldıran Sırp başantrenörün play-off performansı ise göz dolduruyor.

16 PLAY-OFF SERİSİNDE 15 FİNAL-FOUR

1991’den bu yana altı farklı takımla şampiyonluk kovalayan deneyimli teknik adam, Euroleague play-off turunda 16 kez mücadele etti ve çalıştırdığı takımları 15 kez Final Four’a taşıdı. 57 yaşındaki başantrenörü kariyeri boyunca play-off serisinde mağlup eden tek takım 2005-2006 sezonuda Panathinaikos’u çalıştırdığı dönemde İspanyol ekibi Tau Ceramica oldu.

FENERBAHÇE İLE %100 PLAY-OFF

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’nin başına geçen Obradovic, sarı lacivertlilere Top 16’da elendiği ilk sezon haricinde Final Four oynatmayı başardı. Fenerbahçe, Obradovic döneminde oynadığı play-off serilerinde %100 galibiyet oranı yakaladı ve rakiplerini süpürdü. Maccabi FOX Tel Aviv, Real Madrid ve Panathinaikos gibi Avrupa basketbolunun köklü ekiplerine karşı 9 maçta 9 galibiyet alan sarı lacivertliler, 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Final Four’da tarihindeki ilk şampiyonluğunu kovalayacak.

REKORU PERÇİNLEDİ

Kariyerinde 16. kez Final-Four'a ulaşan Zeljko Obradovic, Euroleague tarihinde en çok Final Four oynayan başantrenör konumunda. 16 Final Four ile rekoru elinde bulunduran Sırp başantrenörü 10 Final Four ile Ettore Messina takip ediyor. Üçüncü sırada ise geçtiğimiz sezonlarda Anadolu Efes'i çalıştıran Dusan Ivkovic yer alıyor.