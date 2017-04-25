Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçı değerlendiren Obradovic, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Panathinaikos Superfoods serisinde çok iyi oynadılar. Atina’da çok iyi ve çok zor iki maç oynadık. Üçüncü maçı kendi sahamızda oynadık. Sakin olmamız lazımdı. İlk yarıda daha iyi oynadığımız çok açıktı. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Çok iyi oyuncuları ve koçu var. İkinci yarıda çok fazla top kaybı yaptık, sonrasında toparlandık ve son çeyrekte maçın kaderini belirledi. Muhtemelen yapılan top kayıpları da üzerimizdeki baskıdandır. Bir kere daha oyuncularımıza teşekkür ediyorum, taraftarlar harikaydı, çok özel gece yaşattılar. Panathinaikos’a liglerinde başarılar dilerim." dedi.

Obradovic, "Üçüncü kez Final-Four’a kalırken, başkanımıza, yöneticilerimize, bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımıza ve tabii ki oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Hep maç maç ilerliyoruz. Size güvenen ve yanınızda olan insanların olması çok önemli. Onlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Final Four'un İstanbul'da olması bir şeyi değiştirmeyecek" diyen Obradovic, "Her şey bizim elimizde. Maçı oyuncular oynuyorlar. Taraftarların desteğinden hiç şüphem yok. Antrenmanlarda nasıl iseler oyuncular maçta öyle oynuyorlar. Maçlar antrenmanların bir aynasıdır." dedi.