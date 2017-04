Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli basketbolcular, Panathinaikos zaferini değerlendirdiler. "Süpürmek için buradayız" diyen Udoh, "Hala devam etmemiz lazım. Türkiye Ligi'ne konsantre olmamız lazım, sonra Final Four'a. Seyircilere hayranım, değerdi buna. Onlarla beraber Final Four'a gidiyoruz." dedi.

DATOME: "ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Datome, "Sezonun ilk hedefine burada taraftarlarımızla ailemizle beraber ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık son adımı atmak şampiyon olmak istiyoruz. Önce kısa bir süre sevineceğiz, sonra rakibimiz belli olduğunda bizim teknik ekibimiz gerekli çalışmaları yapacaktır." şeklinde konuştu.

KALINIC: "HER ZAMAN HERKES SON MAÇI HATIRLAR"

Kalinic, "İki zor maçtan sonra buraya gelmek çok güzeldi. Taraftarımız bize çok yardımcı oldu. Her şey çok güzel ama iş daha bitmedi. Geçen yılki hataları tekrar yapmak istemiyoruz. İki galibiyet daha bizi şampiyonluğa taşıyacak. Bu bizim çalışmamız motivasyon kaynağımız. Hepimiz bu sorumluluğu alıyoruz. Motivasyon, enerjimiz her zaman yüksek. Play-offlar en önemli yer. Sezonda birçok maç var ama burası her maçtan farklı. Her zaman herkes son maçı hatırlar. Biz de tabii ki favori değildik ama avantajı buraya taşımamız önemliydi. Dediğim gibi iki maçımız daha var." dedi.