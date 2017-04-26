Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok maçını evi Vodafone Arena’dan uzakta oynamasına rağmen geçen sezon şampiyonluğa ulaşma başarısı gösteren Beşiktaş, şimdi ise hem üst üste ikinci şampiyonluğuna hem de üçüncü yıldıza çok yakın. Adanaspor galibiyetiyle en yakın rakibi Başakşehir’le olan puan farkını 7’ye çıkaran siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta rakibini yenerse bu farkı 10’a çıkmış olacak. Beşiktaş ardından Fenerbahçe’yi de sahasında devirirse ikili averaja sahip olacak ve 30. haftada şampiyonluğunu ilan edebilecek. Siyah-beyazlılar, önündeki 6 haftada 2 yenilgi alsa dahi 4 maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşabilecek. Şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan siyah-beyazlıların en büyük hayali ise matematiksel bu denklemi gerçekleştirip derbide tur atmak.

Yapacak gücümüz var

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, takımın artık şampiyonluğa çok yakın olduğunu söylerken “Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandığımız bir sezonu yaşıyoruz. Şampiyonluk Beşiktaş’a çok yakışacak” dedi. Lyon ile oynadıkları zorlu 120 dakika sonrasında Adanaspor karşısına çıktıklarını hatırlatan Ürkmezgil “Yine zorlu geçen bir maçtan sonra 3 puana uzandık. Puan farkına rağmen ‘Şampiyonuz’ diyemeyiz. Ama biz çok dikkatli olacağız. Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe’yi de yenip sahamızda tur atabilirsek harika olur. Vodafone Arena’da bir derbi zaferi sonrası şampiyonluk turu atmak unutulmaz bir hatıra olur bizim için. Önümüzdeki bu iki maçı da kazanacak güçteyiz. Takımımıza güveniyoruz. Şenol Güneş’in takımın gevşemesine izin vermeyeceğini biliyoruz” dedi.