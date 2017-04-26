Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Yunanistan’da iki defa yendiği Panathinaikos’u Ülker Sports Arena’da da 79-61 mağlup etti ve seriyi 3-0’a getirerek adını İstanbul’da oynanacak Dörtlü Final’e yazdırmayı başardı. Taraftarının büyük desteğiyle karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz, 11-4 ile 7 sayılık farkı yakaladığı ilk çeyreği savunmada sıkıntılar yaşasa da 18-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte rotasyonun genişlemesiyle birlikte iki takım arasındaki kadro kalitesini hissettiren Obradovic’in öğrencileri, ilk yarının bitimine 4 dakika 40 saniye kala Bogdanovic’in ekstra pası ve Nunnally’nin köşeden üçlüğüyle farkı altı sayıya çıkardı: 32-26. Çeyreğin sonuna kadar temposunu düşürmeyen Fenerbahçe soyunma odasına da 37-30 önde girdi.

Bogdanovic devrede

Üçüncü periyotta da maçın kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, savunmadaki sertliğini korumayı başarınca farkı 12 sayıya kadar çıkardığı bu bölümü 52-42 önde tamamladı. Son çeyrekte Atina’da oynanan ilk iki maçın yıldızı Bogdanovic’i de devreye sokan temsilcimiz, bu oyuncunun üçlüğüyle bitime 7.23 dakika kala farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 60-44. Maçın kalan bölümünde oyundan düşen rakibi karşısında her geçen dakika farkı açan Fenerbahçe karşılaşmadan 79-61’lik galibiyetle ayrıldı ve üç yıl üst üste Dörtlü Final’e yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe’nin Final-Four’daki rakibi İstanbul’a 1-1’le taşınan Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak. Öte yandan Fenerbahçe’nin efsane koçu Zeljko Obradovic Euroleague’deki 22. sezonunda 16. defa Dörtlü Final’e kaldı.

> Uğur AKTAN