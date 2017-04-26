Fenerbahçe Yunanistan’da iki defa yendiği Panathinaikos’u Ülker Sports Arena’da da 79-61 mağlup etti ve seriyi 3-0’a getirerek adını İstanbul’da oynanacak Dörtlü Final’e yazdırmayı başardı. Taraftarının büyük desteğiyle karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz, 11-4 ile 7 sayılık farkı yakaladığı ilk çeyreği savunmada sıkıntılar yaşasa da 18-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte rotasyonun genişlemesiyle birlikte iki takım arasındaki kadro kalitesini hissettiren Obradovic’in öğrencileri, ilk yarının bitimine 4 dakika 40 saniye kala Bogdanovic’in ekstra pası ve Nunnally’nin köşeden üçlüğüyle farkı altı sayıya çıkardı: 32-26. Çeyreğin sonuna kadar temposunu düşürmeyen Fenerbahçe soyunma odasına da 37-30 önde girdi.
Bogdanovic devrede
Üçüncü periyotta da maçın kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, savunmadaki sertliğini korumayı başarınca farkı 12 sayıya kadar çıkardığı bu bölümü 52-42 önde tamamladı. Son çeyrekte Atina’da oynanan ilk iki maçın yıldızı Bogdanovic’i de devreye sokan temsilcimiz, bu oyuncunun üçlüğüyle bitime 7.23 dakika kala farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 60-44. Maçın kalan bölümünde oyundan düşen rakibi karşısında her geçen dakika farkı açan Fenerbahçe karşılaşmadan 79-61’lik galibiyetle ayrıldı ve üç yıl üst üste Dörtlü Final’e yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe’nin Final-Four’daki rakibi İstanbul’a 1-1’le taşınan Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak. Öte yandan Fenerbahçe’nin efsane koçu Zeljko Obradovic Euroleague’deki 22. sezonunda 16. defa Dörtlü Final’e kaldı.
> Uğur AKTAN
Obradakabra
Temsilcimiz seriyi kısa kesti, 3-0’la Final-Four’a çıktı Obradovic Euroleague’de 16. defa Dörtlü Final’e yükseldi Obra’nın öğrencileri üst üste 3. defa bu başarıyı yakalayan ilk Türk takımı oldu
Fenerbahçe Yunanistan’da iki defa yendiği Panathinaikos’u Ülker Sports Arena’da da 79-61 mağlup etti ve seriyi 3-0’a getirerek adını İstanbul’da oynanacak Dörtlü Final’e yazdırmayı başardı. Taraftarının büyük desteğiyle karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz, 11-4 ile 7 sayılık farkı yakaladığı ilk çeyreği savunmada sıkıntılar yaşasa da 18-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte rotasyonun genişlemesiyle birlikte iki takım arasındaki kadro kalitesini hissettiren Obradovic’in öğrencileri, ilk yarının bitimine 4 dakika 40 saniye kala Bogdanovic’in ekstra pası ve Nunnally’nin köşeden üçlüğüyle farkı altı sayıya çıkardı: 32-26. Çeyreğin sonuna kadar temposunu düşürmeyen Fenerbahçe soyunma odasına da 37-30 önde girdi.
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