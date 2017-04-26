Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy’deki Aqua Florya AVM içinde yer alan İstanbul Akvaryum Kompleksi’ndeki birbirinden ilginç bin 500 çeşit toplam 15 bin adet kara ve deniz canlısını yakından inceleyen Masa Tenisi Milli takım sporcuları, iklimlerine kadar birebir yapılmış olan ve oralara gitmiş kadar olduğunuz,Amazon yağmur ormanlarını gezip, kutup penguenlerini seyrederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Dünya denizlerinde yaşayan tüm balık türlerini içinde bulunduran İstanbul Akvaryum’da unutulmaz bir gün yaşayan Masa Tenisi Milli takımları, yoğun antrenmanların yorgunluğunu dünyanın en büyük sualtı dünyasını keşfederek attılar.