Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağ kolu ve sol bacağı olmayan 11 yaşındaki Berkin Kutlu, iki yılda 10'u altın, 5'i gümüş 15 madalya kazandı. Paralimpik Olimpiyatlara katılma barajı olan Ipc Dünya A'yı geçen Berkin, yaşı küçük olduğu için Meksika'daki olimpiyatlara katılamıyor ancak 2020’de Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek olimpiyatlara şimdiden hazırlanmaya başladı. AA muhabirine Ataköy Sutopu Federasyonu Yüzme Havuzunda, yüzmeye nasıl başladığını ve elde ettiği başarıları anlatan Berkin, haftanın 5 günü, günde 3 saat çalıştığını belirtti.

Yüzmeyi hayatı boyunca sürdürmeyi düşündüğünü aktaran Berkin, "Şimdiki hedefim; 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve orada altın madalya almak." dedi.

Berkin, su korkusunu annesi ve babası ile yüzme eğitmeni Duran Arslan ve Berna Bal sayesinde yendiğini, kısa bir süre içerisinde ise 10’u altın 5’i gümüş olmak üzere 15 madalya kazandığını anlattı.

"Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak"

Yarışlarda çok heyecanlandığını ve hırslandığını dile getiren Berkin, "Yüzme sırasında birinci olmaya odaklanıyorum. Tabii madalya aldığım zaman ise çok seviniyorum. Yüzme çok keyifli. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Yüzme başarılarından sonra okulda arkadaşlarının yakın ilgisini gördüğünü aktaran Berkin, şunları söyledi:

"Hayatım düzene girdi, çok keyif almaya başladım. Ancak hayatım biraz zorlaştı. Hem derslerim hem de antrenmanlar beni bazen zorluyor. Haftanın 5 günü, günde 3 saat çalışıyorum. Yüzmeyi hayatım boyunca sürdürmeyi düşünüyorum. Şimdiki hedefim; 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak, orada altın madalya kazanmak."

Anne Nihan Kutlu ise Berkin'in, doktorların, omuriliğinin kaymaması için yüzmeyi tavsiye etmesi üzerine 2 yıl önce çok zor da olsa yüzmeye başladığını söyledi.

Berkin'in çok ciddi bir su korkusu olduğunu, ilk başlarda havuza girmek istemediğini ve "boğulurum endişesiyle" kafasını suya sokmadığını anlatan anne Kutlu, "Zaman içerisinde su kokusunu yenip başarı kazandık ve sevmeye başladı. Madalyalar arka arkaya geldi. En son Mersin'de bir baraj geçince çok önemli noktaya geldi." dedi.