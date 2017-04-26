Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası'nda Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 20:45'de Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşması oynanacak.

Bu önemli maç öncesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Arılar stadı bastı. Bu görüntüler yayıncı kuruluşun kameralarına korkunç bir şekilde yansıdı.

Bugün gün içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de arıların baskını yaşanmış özellikle motorlu sürücüler sıkıntılı anlar yaşamıştı.

Yayıncı kuruluşun kameralarına yansıyan görüntü herkesi şaşırtırken arıların maç esnasında tehlike yaşatıp yaşatmayacağı merak konusu oldu.