Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi kadroda çok büyük bir değişim planlayan Galatasaray yönetimi gerekli adımları atmaya başladı...



Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Hakan Balta'ya yeni sezonda kadroda düşünülmediği tebliğ edildi.



Kendisine kulüp bulması istenen 34 yaşındaki futbolcunun bu kararı anlayışla karşıladığı ifade ediliyor.