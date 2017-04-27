Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Ligi'nde Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Hafta sonu Real Madrid'i deplasmanda 3-2 yenen Barcelona, bu kez Camp Nou'da Osasuna'yı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.



MESSİ YİNE COŞTU

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 12 ve 61. dakikada Lionel Messi, 30 ile 57. dakikada Andre Gomes, 64 ve 86. dakikada Paco Alcacer, 67. dakikada Javier Mascherano (penaltı) kaydetti. Osasuna'nın tek golü ise 48. dakikada Roberto Torres'ten geldi.



OSASUNA, BARCELONA MAÇI BİTİMİ KÜME DÜŞTÜ

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 78'e yükseltti. Osasuna 18 puanla son sırada kaldı. Leganes'in Las Palmas'ı 3-0 yenmesinin ardından Osasuna bitime 4 maç kala küme düştü.



İspanya Ligi'nde hafta sonu Barcelona, Espanyol deplasmanında derbi mücadelesine çıkacak. Osasuna, Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo la Coruna'yı ağırlayacak.