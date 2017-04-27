Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcı, "Daha fazla pozisyona girdik, daha fazla orta yaptık, daha fazla şut attık. İlk yarıda koparabilirdik. Oyun olarak kazandık ama skor olarak berabere kaldık. Yarışın ilk ayağını tamamladık. Biz herkesi her yerde yenebilecek takımız. Bizim adımıza güzel bir maç oldu" dedi. Avcı, kulübede yaşanan gerginlikle ilgili, "Bazen oyunu kurallarına göre oynamak gerekiyor. Provokasyonsa, provokasyon" yorumunu yaptı.

AVCI DA ÖZÜR DİLEDİ

Abdullah Avcı, Rize dönüşü futbolcuların A Spor muhabirlerine saldırısı ile ilgili ise "Yaşanan olaylar üzüntü verici. Kamuoyundan ekibim adına özür diliyorum" ifadesini kullandı.

ADVOCAAT: BEN 2-1'E DE RAZIYDIM

F.Bahçe'nin hocası Advocaat, maçı şöyle yorumladı: "2-0 geriye düştük ve 2-2'ye getirdik. İlk yarıda kötüydük ancak ikinci yarıda biz daha iyiydik. Bu anlamda mutluyum. İlk yarıdan hiç memnun değilim. 2-1 de iyi bir skor olurdu. Çünkü 1-0'la turu geçebilirdik. Harika oynamadık ama skoru almak için oyuncularım iyi mücadele etti."

YÜKSEK GERİLİM!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat 26. dakikada yaşanan pozisyon sonrası 4. hakem Serkan Tokat'la diyaloga giren Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Hollandalı çalıştırıcı, eliyle, "Sürekli konuşuyorsun" der gibi işaret yaptı. 32. dakikada ise bu kez Advocaat'ın saha kenarındaki hareketlerine Başakşehir yedek kulübesinden tepki geldi. Avcı ve yardımcısı F.Bahçe'nin hocasına aynı el hareketiyle karşılık verdi. 4. hakem dün mesaisinin büyük bölümünü iki hocanın şikayetlerini dinlemekle geçirdi.

HOLLANDA İLE GÖRÜŞTÜM!

Henk ten Cate, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan aldığı teknik direktörlük teklifini kabul etmediğini açıkladı. Gözler teklif götürülen bir diğer isim olan Advocaat'a çevrildi. Hollandalı hoca "Sadece bir görüşme yaptım" dedi.