Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nın 1 numaralı seri başı Elina Svitolina iddialı açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda yakaladığı yükselişle WTA sıralamasında 13’üncülüğe yükselen Ukraynalı raket, 2015’te 2 numaralı seri başı olarak geldiği ve ilk turda elendiği İstanbul’daki turnuvadan bu yana kendisinde büyük farklar olduğunu söyledi. Oyun stilinin büyük ölçüde değiştiğini söyleyen Svitolina, “Sıralamada yükseldim ve bu benim kendime olan güvenimi artırdı. Yüksek seviyede mücadele edebileceğimi gördüm. 2015 yılındaki oyun stilimde çakılı kalmadım” dedi.

Güçlü isimler var

İstanbul’daki turnuvaya gelmeye uzun zaman önce karar verdiğini söyleyen 22 yaşındaki raket, “İstanbul’da çok sayıda güçlü isimler olacak. Rakamlar bazı şeyler söyleyebilir ama ben kendimi favori olarak görmüyorum. Zor bir turnuva beni bekliyor” diye konuştu. İstanbul’da 2015’te teklerde ilk turda elendikten sonra çiftlerde şampiyon olan Svitolina, dün ilk maçında Viktoria Kamenskaya’ ile karşılaştı. İlk seti 6-4 kazanan Ukraynalı, ikinci seti ise yaşadığı sakatlık sebebiyle 6-0 kaybetse de kendisini zorlayarak çıktığı final setini 6-1’le kazanarak ikinci tura yükseldi.

> Murad TAMER