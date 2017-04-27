Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da devam eden transfer çalışmaları kapsamında teknik direktör Ersun Yanal, istediği oyuncuları yönetimle paylaşmaya devam ediyor. Tecrübeli hoca son olarak yönetimden İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen forvet oyuncusu Roberto Soldado'nun transfer edilmesini istedi. Bu sezon Villarreal'de sadece 7 maçta forma giyebilen ve 2 gol atan Soldado'nun da oynamadığı için oldukça mutsuz olduğu belirtildi. 1.80 boyundaki golcü, İspanya Milli Takımı ile de şu ana kadar 12 maça çıktı ve rakip fileleri 7 kez havalandırdı.



16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ



Kariyerinde Real Madrid ve Tottenham gibi önemli kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki yıldızın takıma çok önemli katkılar yapacağını savunan Yanal'ın, bu transfer için ısrarcı olacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro'nun üzerinde olan Soldado'nun hem bitiriciliği hem de takım oyunu içerisinde aldığı sorumluluk nedeniyle Yanal tarafından istendiği belirtildi. Tottenham'dan 16 milyon euro'ya Villarreal'e giden Soldado'nun 3-4 milyon euro'luk bir maliyeti olacağı belirtiliyor. Uzun süreli sakatlıklar yaşayan Soldado'nun anlaşma sağlanması halinde detaylı kontrolden geçirileceği belirtiliyor.



İspanya La Liga'da 241 maça çıkıp 108 gol atan ve 27 asist yapan Soldado, İngiltere Premier League'de de 52 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez sarstı, 6 asist gerçekleştirdi. 31 yaşındaki oyuncu Avrupa kupaları maçlarında da 72 maçta 29 gol atıp 11 de asist yaptı. (Fotomaç