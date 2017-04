Türkiye Gazetesi

Ahmet Nur Çebi, sezon başında 2 yıllığına Portekiz ekibi Benfica'dan kiralanan ve 25 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Anderson Talisca'nın, takımda devam etmesini istediklerini bildirdi.

Talisca'nın performansıyla dikkati çektiğini aktaran siyah-beyazlı yönetici, şunları söyledi:

"Biz Talisca'nın performansından çok memnunuz. Bir sezon daha kiralık olarak sözleşmemiz var. Kendisi de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor. Ancak bazı gerçekler de var. Benfica eğer Talisca'yı satarsa, oyuncu gidebilir. Bunun için bonserviste anlaştığı rakamı bize de teklif etmek zorunda. Öncelik bizim. Önerdikleri rakamı kabul edersek oyuncu kalır. Kabul etmezsek, bu çok önemli bir ayrıntı, oyuncunun kendisi de gitmek isterse, başka takıma transfer olur. Bu konuda da yapılabilecek bir şey yok. Zaten kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonu 25 milyon avro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil. Benfica eğer Talisca'nın değerini daha da artırmak istiyorsa, bir yıl daha bizde kalmasını isteyecektir. Doğrusu da budur. Oyuncu bir yıl daha bizde kalırsa hem Benfica'ya hem bize çok faydalı olacaktır."

- "Aboubakar'ın kiralık kalmasını istiyoruz"

Ahmet Nur Çebi, sezon başında Porto'dan kiralanan Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ın gelecek sezon yine aynı yöntemle takımda kalmasını tercih ettiklerini aktardı.

Aboubakar'ın satın alma opsiyonunun 10 milyon avro karşılığı kendilerinde olduğunu hatırlatan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Önce kiralık olarak kalması için görüşeceğiz ama Porto'daki sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması bu ihtimali neredeyse sıfıra indiriyor. Çeşitli opsiyonlar var, bunların üzerinde çalışıyoruz. Çünkü 10 milyon avro veremeyiz. Bizim bu transfer döneminde bir futbolcu için verebileceğimiz maksimum rakam 5-6 milyon avro seviyelerinde olacak. Tabi bu, olası satılacak oyunculardan gelecek gelire göre şekillenecek. Porto ile oturup konuşacağız ve bu transferi makul bir rakama çekmeye çalışacağız. Şimdiden konuşmak için erken. Transfer döneminde her an her şey değişebiliyor."

Takımdan ayrılmak isteyen hiçbir oyuncu bulunmadığına dikkati çeken Çebi, "Herkes çok mutlu ve kimse gitmek istemiyor. Ancak benim şahsi görüşüm, değerini bulan oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi yönünde. Bu transfer döneminde iyi satıp, iyi almalıyız. Bunu yapmazsak, pişmanlığını daha sonra çok yaşıyoruz. Daha önce örnekleri var, herkes biliyor bunu." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı yönetici, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ekibinde kiralık olan Gökhan Töre'nin ise yeni sezon için takıma katılacağını ve teknik direktör Güneş'in milli futbolcuyu yeniden eski formuna çıkaracağına inandığını vurguladı.