Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı A Milli Takım'la anılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek sezon da siyah-beyazlı takımda kalmayı kabul etti.

YÜZDE YÜZ KALACAK

NTV Spor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya net yanıt verdi.

Çebi yaptığı açıklamada, "Şenol Güneş gelecek sezon yüzde yüz takımın başında kalacak." ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM KONUSU KAPANDI

Fatih Terim'in yerine geçeceği söylenen Güneş'in şimdilik A Milli Takım'ı düşünmediği ve siyah-beyazlı takımla yoluna devam etmek istediği öğrenildi.