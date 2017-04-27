Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların bu sabah yaptığı idmanı izledi. Çebi, idmanın bir bölümünde basın mensupları ile sohbet ederek, Şenol Güneş, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar’ın sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş’in sezon sonunda yüzde yüz kalacağını söyleyerek, "Şenol hocamızın bir yıl daha opsiyonu var. Ama sürekli haber yapılıyor. Bakın net söylüyorum Şenol Güneş yüzde 100 kalacak. Yüzde 99 bile demiyorum, yüzde 100 diyorum. Daha ne söyleyeyim" dedi.

"TALISCA KALMAK İSTİYOR”

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Anderson Talisca’nın siyah-beyazlı kulüpte iyi bir çıkış yakaladığını belirten Çebi, "Talisca formu itibari ile çok gündemde olan bir oyuncu. Biz de onun bu formundan çok mutluyuz. Bir yıl daha sözleşmemiz var ve kendisi de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor. Ama transferin de bazı gerçekleri var. Benfica eğer Talisca’yı satmak isterse anlaştığı rakamı önce bize teklif etmek zorunda. Eğer biz önerdikleri rakamları kabul edersek bizde kalır, kabul etmezsek ve bu çok önemli bir ayrıntı oyuncunun kendisi de gitmek isterse başka takıma gider. Buna yapacak bir şey yok. Çünkü zaten satın alma opsiyonu 25 milyon Euro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil. Ama bir gerçek var. Benfica eğer Talisca’nın değerini daha da artırmak istiyorsa bir yıl daha bizde kalmasını isteyecektir. Doğrusu da budur, bir yıl daha bizde kalırsa hem Benfica’ya hem bize çok faydalı olacaktır’’ şeklinde konuştu.

"ABOUBAKAR İÇİN PORTO İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Çebi, siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Kamerunlu Vincent Aboubakar’ın sezon sonu takımdan gidip, gitmeyeceği ile ilgili konuşarak, "Aboubakar’ın satın alma opsiyonu zaten bizde. Ama o rakam da 10 milyon Euro. Önce kiralık olarak kalması için görüşeceğiz ama Porto’daki sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması bu ihtimali neredeyse sıfıra indiriyor. Çeşitli opsiyonlar var bunların üzerinde çalışıyoruz. Çünkü 10 milyon Euro veremeyiz. Bizim bu transfer döneminde bir futbolcu için verebileceğimiz maksimum rakam 5-6 milyon Euro seviyelerinde olacak, bu rakam da satacağımız oyunculardan gelecek rakamlara göre şekillenecek. Porto ile oturup konuşacağız ve bu transferi makul bir rakama çekmeye çalışacağız. Şimdiden konuşmak için erken. Transfer döneminde her an her şey değişebiliyor" açıklamasında bulundu.

"DEĞERİNİ BULAN OYUNCU DEĞERLENDİRİLMELİ"

Çebi, takım içerisinde çok olumlu bir hava olduğunu vurgulayarak, “Takımda arkadaşlık ve dostluk üst seviyede. Herkes çok mutlu ve kimse gitmek istemiyor. Ancak benim şahsi görüşüm değerini bulan oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi yönünde. Bu transfer döneminde iyi satıp iyi almalıyız. Bunu yapmazsak pişmanlığını daha sonra çok yaşıyoruz. Daha önce örnekleri var herkes biliyor bunu” diye konuştu.

"BİZ BU KONUNUN DIŞINDAYIZ"

Ahmet Nur Çebi, Medipol Başakşehirli oyuncuların cezaları ile ilgili konuşmayacaklarını dile getirerek, "Biz bu konunun dışındayız ve cezalar ile ilgili açıklama yapmayacağız. Ancak kamuoyunda bir infial var ve bu infiali en aza indirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nun gereken açıklamayı yapması lazım. Kamuoyunu inandırması lazım. Bizim söyleyeceğimiz tek şey hafta sonu Medipol Başakşehir ile çok önemli maçımız var çıkıp oynayacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak Gökhan Töre’nin önümüzdeki sezon takıma katılacağını aktaran Çebi, Şenol Güneş’in Töre’yi eski formuna ulaştıracağına inandığını da sözlerine ekledi.