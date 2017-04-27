Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında evinde karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “2-0’dan 3-2 yendiğimiz için çok mutluyum. Koita ciddi sakatlandı. Bu yüzden sevincimiz buruk. Konya takımı ile bu sezon 3. maçımızı oynadık. 2 maçta kopya gibi. Bugün geçtiğimiz lig maçına göre iyi başladık. Kalemize ilk gelen şut gol oldu. Sonra ikinci gol geldi. Devre arası oyuncularımın maçı kazanmak için ikna olması gerekiyordu. İkinci yarı oyuncularımın gösterdiği performanstan çok mutluyum. Oyuna sonradan giren arkadaşlar ciddi katkı verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yarı final iki ayaklı. Her şey Konya’da belli olacak. Orada gol bulmak lazım. Rövanş maçı daha zorlu olacak. Umarım finale kalan takım oluruz. Sonra da hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: Sevincimiz buruk
27.04.2017 - 23:50 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, finale çıkacak takımın Konya’da belli olacağını belirterek, “2-0’dan 3-2 yendiğimiz için çok mutluyum. Koita ciddi sakatlandı. Bu yüzden sevincimiz buruk” dedi.
Etiketler : kemal özdeş,konyaspor,kasımpaşa,türkiye kupası,
468431 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/468431.aspx
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G.
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M.
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Y.
A.
P.
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Beşiktaş
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19
7
2
57
25
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64
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
28
5
5
18
26
50
-24
20
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30.4.2017
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30.4.2017
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Bursaspor - Galatasaray
1.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
29
14
10
5
50
36
14
49
3
Sivasspor
29
13
10
6
40
26
14
49
4
Giresunspor
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13
8
8
37
29
8
47
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Ümraniyespor
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10
7
36
28
8
46
6
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
29
10
10
9
36
36
0
40
9
Balıkesirspor
29
8
12
9
47
36
11
36
10
Elazığspor
29
11
8
10
37
32
5
35
11
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
12
Denizlispor
29
10
7
12
42
42
0
34
13
Manisaspor
29
9
9
11
43
45
-2
33
14
Samsunspor
29
8
7
14
22
34
-12
31
15
Şanlıurfaspor
29
7
9
13
32
38
-6
30
16
Gaziantep BŞB
29
6
8
15
30
42
-12
26
17
Bandırmaspor
29
6
7
16
31
48
-17
25
18
Mersin İ.Y.
29
6
10
13
28
55
-27
25