Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde röportaj veren Olcay Şahan'dan satır başları şöyle:

Topladığımız puanlara bakarsak, ikinci yarının en iyi takımı biziz. Amacımız Avrupa kupalarına katılmak.

İlk yarıda iki galibiyet daha alsaydık şu anda şampiyonluk yarışında biz de olacaktık. Hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynamak. Bunun temellerini oluşturuyoruz.

Gollerimden çok asistlerimle ön plana çıktım. Trabzon'da oyun felsefem biraz değişti. Taraftarımız bu duruma alışmasın, gelecek sezon daha çok gol atacağım.

Takım içerisinde çok iyi bir hava hakim. Hiçbir oyuncunun egosu yok. Gelecek sezondan itibaren Trabzonspor yeniden tarih yazmaya başlayacak ve insanlar bizi konuşacak.

Gördüğüm en genç oyuncular burada.

Trabzonspor'da beklemediğim kadar mutluyum.