Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) 196 ülkede uygulanan “IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi 27-28 Nisan tarihlerinde Bursa’da organize ediliyor. Gerçekleştirilen seminer ve uygulama Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezinde ve spor salonunda organize ediliyor. Seminere Bursa’da görev yapan Beden Eğitimi ve Ana Okul Öğretmenleri, Atletizm Antrenörleri ve Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine bağlı olan bölüm öğrencileri katılabilirken, kurs sonunda kursiyerlere dünyada geçerli olan ‘IAAF Çocuk Atletizmi’ sertifikası verilecek. Proje kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine de uygulamalı eğitim verilirken, eğitim alan 120 çocuk renkli görüntüler ortaya çıkardı. Türkiye genelinde bu projeyle 1 milyon çocuğa ulaşmak hedefleniyor.

“Türkiye Atletizm Federasyonu'nun hedefi 1 milyon süper çocuğa ulaşmak”

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'nin koordinatörü Nejdet Ayaz, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bu proje Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin 2001 yılından itibaren kendisine bağlı olan ülkelerde uygulamış olduğu bir projedir. Ülkemizde ise 2011 yılında başlatılmış ancak gerekli kıymet verilemediği için yapılamamış. 2013 yılında federasyon başkanlığına seçilen Fatih Çintimar ve ekibi, bu projeyi çocuklarımıza yönelik olması sebebiyle önemsedi. Dünyada bu projeyi farklılaştırarak uygulayan tek ülke konumundayız. Proje 7-12 yaş grubu çocuklarımızın sağlıklı bireyler olabilmesi ve yeteneklerin keşfedilerek, şampiyonlukların çıkarılmasına yönelik güzel bir projedir. Dopingin zararlarını kursiyerlere verdik. Katılan kursiyerlere dünyada geçerli olan sertifika verilecek. 30’u anaokulu olmak üzere bugün 120 çocuk katıldı. Kursiyer sayımız da 60 civarında. Çok fazla kişiye değil, kaliteyi arayacak şekilde sınırlama getirdik. Okullar açık olduğu sürece ve okullar tatil olduğunda da iller şayet aradığımız çocukları temin etme şansı bulursa tatilde de devam etmesini istiyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun hedefi 1 milyon süper çocuğa ulaşmak” dedi.