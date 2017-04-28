Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyabat ilçesinin Daylı Köyü yeni otogar mevkiinde oluşturulan parkur, seyir keyfi yüksek ve kolay izleyebilecek şekilde büyük bir özenle hazırlandı.

Offroad sezon açılışı niteliğindeki yarış, 29 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de şehir merkezi eski otogar önünden verilecek olan seremonik start ile başlayacak. Organizasyonun ilk günü Tayyareci Nuri Bey etabında, ikinci günü ise Şehit Ömeroğlu Mustafa etabında adrenalini yüksek engelli parkurların büyük çekişmelere sahne olması bekleniyor.



Pazar günü saat 11.05’te Daylı Köyü stadyum mevkiinde verilecek olan start ile devam edecek olan büyük heyecan, saat 19.30’da Boyabat Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak.