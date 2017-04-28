Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hentbol Süper Ligi’nde bitime dört hafta kala üst üste 9., toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz, kupasını yarın saat 16.00’da Süleyman Seba Spor Salonu’nda M. Piyango ile oynanacak maçın ardından düzenlenecek törenle alacak.

Öte yandan siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Ivan Nincevic de Hentbol Süper Ligi’nin son haftasındaki M. Piyango maçıyla jübilesini yaparak parkelere veda edecek.

M. Piyango maçından sonra kupasına kavuşacak Parkenin Kartalları, akşam saatlerinde No:1903’te şampiyonluk yemeğinde bir araya gelecek.