Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Muratpaşa Belediyespor, Çarşamba Zağnosspor’la kader maçına çıkıyor. Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu’nda oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında Antalya ekibinin galibiyetten başka bir hedefi yok.

Muratpaşa, Zağnos’u yenmesi durumunda 4 Mayıs Perşembe Türkiye Kupası final maçına çıkacak. Finalde Muratpaşa Belediyespor rakibi İzmir Büyükşehir - Yenimahalle Belediyespor maçının galibi olacak.

Antrenör Birol Ünsal, Zağnos’la hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda karşılaşacaklarını belirterek, “Avrupa kupalarına katılabilmemiz için en kritik maçlara çıkıyoruz. Takvim nedeniyle antrenman yapamıyoruz. Takımdaki genç oyuncular aralıksız maç oynuyorlar ve çok yorgunlar” dedi.

Planlama hataları

Bu kadar önemli maçların üstesinden gelmenin kolay olmadığını belirten Ünsal, federasyonun planlama hatalarının takvim sıkışıklığına neden olduğunu söyledi. Ünsal, “Takımdaki genç oyuncuların bu yorgunluğu Zağnos için bir avantaj. Federasyonun çok ciddi planlama hatalarını maalesef ensemizde hissediyoruz. Spor bilimine ve hentbolun gerçeklerine aykırı bu uygulamaların faturası yine hentbola olmaktadır. Zağnos takımını yenmek için sahada elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.