Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek, Süper Lig yolunda yönetime ve futbolculara başarılar diledi. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından karşılanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.



TSO Başkanı Osman Yıldırım, takıma ve hocaya güvendiklerini ifade ederek, her zaman takımın yanında yer alacaklarını söyledi. Sivasspor'un Sivas için bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım,"STK'lar olarak kulüp başkanımıza ve futbolcularımıza destek ziyaretinde bulunmak için geldik. Son haftalarda elde ettiğimiz başarılara nazar değmesin diye kurban kesiyoruz. Sivasspor ilimiz için önemli bir değerdir, markadır. Sivasspor her zaman süper ligi hak eden her türlü alt yapıya sahip olan bir takım. Sivasspor'un Süper Lig'e yeniden çıkacak olması sosyal ve ekonomik açıdan büyük katkıları olacaktır. İnşallah bu kestiğimiz kurban ile Sivassporumuz hak ettiği puanları almaya devam edecek ve süper ligde yerini alacaktır. Biz takımımıza her zaman güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.



Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise oda başkanlarının her zaman Sivasspora destek olduğunu ve onların da katkılarıyla Süper Lige çıktıklarını kaydetti. Otyakmaz, Sivasspor olarak bu güvene ve desteğe layık olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Otyakmaz, takıma ziyaretleriyle moral ve destek veren oda başkanlarına teşekkür etti.