Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan "Bir umut, bir ufuk" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile gerçekleştirilen "1. Spor ve Kültür Şenliği" Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. 1. Spor ve Kültür Şenliği’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbahar ile davetliler katıldı. Etkinlikte şöhretler karması, Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulacak minik takımlar gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Ayrıca 16 takımdan oluşan TFF-TOGEM Futbol Turnuvası gün boyu devam edecek ve final maçıyla son bulacak.

REVNA DEMİRÖREN: UMUT AŞILAMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK

İlk olarak açılış konuşmasını ve organizasyona ev sahipliği yapan TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demrören, çocukları mutlu etmek ve umut aşılamak için bir araya geldiklerini belirterek, “TOGEMDER ile birlikte okullar yaptırdık ve tek amacımız Türkiye’nin aydınlık geleceğine bir nebze olsun katkıda bulunabilmek” diye konuştu.

DEMİRÖREN: ÇALIŞMALARIMIZA DA YILMADAN DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Yıldırım Demirören ise insana yatırım yapmanın ne denli önemli olduğunu bildiklerini ifade ederek, “Sosyal sorumluluk projelerinde farkındalık oluşturmayı bir görev olarak biliyoruz. Spor bu unsurların en önemli destekçisidir. Avrupa hem vicdanını hem de sınırlarını kapattığını ve Türkiye’nin Suriyeli dostlarıyla kucaklaştığını unutmayacağız. Cumhurhurbaşkanımızın dünyaya örnek olan tavırlarını da unutmayacağız. Geçen hafta Suriyeli misafirlerimiz için Hatay’da spor yapılabilecek alanlar yaptık. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na talibiz ve bunu alan ilk Müslüman ülke olarak da tarihe geçeceğiz. U14 milli takıma seçilen Suriyeli Adem Metin kardeşimiz var. Ona şimdiden Messi diyorlar. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın kararıyla Türk vatandaşı olan Adem, Türk Milli Takımı’nın da geleceği olacak ve biz de önümüzdeki yıllarda daha güçlü Türkiye için çalışmalarımıza da yılmadan devam edeceğiz” dedi.

GÜLBAHAR: TOGEMDER OLARAK ÖNCELİĞİMİZ DAİMA ÇOCUKLAR OLMUŞTUR

“Sizleri dünyada insanlara bayram armağan eden tek devletin mensubu olarak sizleri selamlıyorum” diyerek sözlerine başlayan TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbahar ise, “Yakın komşumuz Suriye’de iç savaş yaşanıyor. Milyonlarca mülteciye kapımızı açmış ve onlarla birlikte yaşamış bulunuyoruz. Birçok sivil toplum örgütleriyle iş birliği ile misafirlerimize en iyi imkanlar sunmaya çalışıyoruz. TOGEMDER olarak önceliğimiz daima çocuklar olmuştur. TFF ile çocuklar için bir araya gelerek onlara unutulmaz bir gün armağan etmek istedik” açıklamalarında bulundu.