Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah beyazlılarda antrenman maçı sırasında sakatlanan Vincent Aboubakar iyileşti. Kamerunlu santrfor, pazar akşamı takımdaki yerini alabilecek.

Kritik mücadele öncesi ilk 11'ini büyük oranda netleştiren teknik direktör Şenol Güneş, ideal kadrosunu bozmayı düşünmüyor. Beşiktaş'ın karşılaşmaya kalede Fabri, savunmada Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, orta sahada Hutchinson-Oğuzhan-Talisca, hücumda ise Quaresma-Babel ve Aboubakar ile sahaya çıkması bekleniyor.

Şenol Güneş, Başakşehir maçından sonra oynanacak Fenerbahçe derbisi nedeniyle sarı kart cezası sınırındaki Hutchinson, Tosic ve Atınç'ı özel olarak uyardı. Futbolcularına derbi öncesi kart görerek cezalı duruma düşmemeleri yönünde telkinde bulunan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşılaşmasına tam kadro çıkmalarının önemini vurguladı.