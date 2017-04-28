Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray kulübüne UEFA tarafından verilen 65 milyon Euro'luk bütçe harcaması sınırı kaldırıldı. Sarı kırmızılı kulübün yetkili isimleri, UEFA'nın belirli bir dönem boyunca Galatasaray kulübüne 65 milyon Euro'luk takım harcaması yapabilmek için sınır koyduğunu ifade ederek, bu sınırın kalktığını belirtti.

Galatasaray, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılım hakkı elde ederse, UEFA ile yeniden masaya oturup 4 yıllık yeni bir mali planlama yapmayı amaçlıyor. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz aylarda UEFA yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde önceliğin sezon sonu olduğunu vurgulamıştı.

Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri sık sık UEFA görevlileri ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor.

Başkan Dursun Özbek, 4 yıllık planlama doğrultusunda Galatasaray'ın transfer harcamalarının ve bütçesinin yeniden düzenleneceği yeni bir anlaşma ile yola devam etmeyi planlıyor. Sezonun bitiminden sonra sarı kırmızılı yöneticiler UEFA yetkilileri ile masaya oturup durum değerlendirmesi yapacak.