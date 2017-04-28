TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Sivasspor sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 13. dakikada Leandrinho ve 58'de Ergin Keleş kaydetti.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 52'ye yükseltirken Giresunspor 47 puanda kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık
Sivasspor: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Boye, Ziya Erdal (Dk. 68 Gökhan Süzen), Yiğit İncedemir (Dk. 54 Adem Koçak), Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç, Leandrinho, Ergin Keleş (Dk. 82 Ahmet Cebe)
Giresunspor: Eser Altın, Berkan Yıldırım, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dodo (Dk. 59 Tomic), Dimitriadis, Recep Aydın, Abwo, Özgür Can Özcan (Dk. 46 Isaac), Volkan Okumak (Dk. 75 Çağlar Birinci)
Goller: Dk. 13 Leandrinho, Dk. 58 Ergin Keleş (Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 14 Emre Kılınç (Sivasspor)