Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın oyuncu satması durumunda, vermeyi planlandığı maksimum transfer bedeli 5-6 milyon Euro aralığında. Taison için Ukrayna kulübü 10 milyon Euro istiyor; fakat tecrübeli oyuncunun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.

Beşiktaş, Haziran'da oyuncuyla protokol yapıp, Ocak'ta bedelsiz transfer edebilir. Siyah beyazlılar buna istinaden Shaktar'ın 5-6 milyon Euro aralığına gelmesini bekliyor. Fikret Orman, konuyu Shaktar Donetsk Başkanı Rinat Ahmedov'la da görüşecek. Futbol A takımı direktörü Ali Naibi ise oyuncuyu doğrudan aradı.

Fenerbahçe adına ise Taison için asbaşkan Ali Yıldırım görüşme yaptı. Fakat iki kulüp arasında Şampiyonlar Ligi play-off maçında Fred'in oynatılması ile ilgili usülsüzlük olup olmadığı konusunda yaşanan ihtilafın görüşmeleri olumsuz etkilediği öğrenildi.

Bu arada Beşiktaş, uzun süredir istediği Shaktar'ın tecrübeli stoperi Rakitsky için de teklifte bulundu; ancak Ukrayna kulübü oyuncu için 30 milyon Euro istiyor.

Siyah beyazlılar, devre arasında transferi son anda gerçekleşmeyen sol bek Sobol'u da yaz döneminde almayı planlıyor.